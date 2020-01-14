СБ ООН по инициативе России обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения встречи СБ ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Думе. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, РФ предложила созвать встречу членов СБ ООН по «формуле Арриа» для обсуждения ситуации вокруг доклада ОЗХО по инциденту в сирийском городе Дума, произошедшем 7 апреля 2018 года.

Он сообщил, что темой встречи станет расследование инцидента Миссией ОЗХО по установлению фактов. Заседание состоится во второй половине дня 20 января.

Напомним, США обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия в Думе. Сирийские власти отвергают все обвинения, отмечая их несостоятельность. Сообщения об «атаке» поступили от финансируемой США псевдогуманитарной организации «Белые каски», которая известна регулярными провокациями для для расшатывания ситуации в Сирии.

Позже сайт WikiLeaks представил данные о подтасовки ОЗХО фактов по «химатаке» в Сирии. Портал отмечал, что специалисты организации подгоняли доклад под «правильные выводы». О непрозрачности работы ОЗХО также сообщал один из сотрудников организации.

Российские военные обследовали территорию Думы и не обнаружили каких-либо следов применения запрещенных отравляющих веществ. Однако это не помешало США и возглавляемой ими коалиции без санкции ООН нанести ракетный удар по сирийской территории.