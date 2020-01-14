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Отказ Хафтара от подписания соглашения с ПНС не помешает режиму прекращения огня в Ливии

Отказ Хафтара от подписания соглашения с ПНС не помешает режиму прекращения огня в Ливии
3:56   14 Января 2020
Весь мир

Отказ Хафтара от подписания соглашения с ПНС не помешает режиму прекращения огня в Ливии

Отказ Хафтара от подписания соглашения с ПНС не помешает режиму прекращения огня в Ливии

Договор о прекращении огня между сторонами в Ливии все еще в силе, несмотря на то, что фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар не подписал документ о перемирии с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

РИА «Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник сообщает, что Хафтар решил покинуть Москву без подписания документа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что документ подписали несколько сторон, определенный прогресс был достигнут, но Хафтар попросил дать ему время.

В понедельник в Москве прошли переговоры с участием России и Турции относительно урегулирования ситуации в Ливии. Предполагалось, что в них примут участие командующий ЛНА Халифа Хафтан и глава ПНС Файез Саррадж. Позже стало известно, что Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве.

19 января в Берлине состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Об идее провести мероприятие канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 января. Российский лидер поддержал данную инициативу. Свое участие в конверенции также подтвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #пнс

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