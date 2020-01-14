Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Обновление и техническая поддержка операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается 14 января. Об этом сообщила компания-разработчик Microsoft.

Отмечается, что поддержка Windows 7 прекращается после десяти лет. В компании заявили, что понимают, что переход на новую ОС может быть сложным, поэтому готовы помочь с помощью рекомендаций по поводу того, что делать далее и ответить на вопрос относительно прекращения технической поддержки.

Компьютеры с операционной системой Windows 7 продолжат работать, однако Microsoft больше не будет оказывать техническую поддержку системе и не станет выпускать обновления. Компания рекомендовала пользователям устаревшей системы создать копии личных файлов помощью облачного сервиса OneDrive и переходить на использование Windows 10.

Портал Computerworld.com со ссылкой на на исследование Net Applications сообщает, что на декабрь 2019 года число пользователей Windows 7 составляет 26,6 процента от общего числа компьютеров.