Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

 Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек
Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

 Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки
Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

 Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек
Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

 Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки
3:24   14 Января 2020
Весь мир

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Обновление и техническая поддержка операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается 14 января. Об этом сообщила компания-разработчик Microsoft.

Отмечается, что поддержка Windows 7 прекращается после десяти лет. В компании заявили, что понимают, что переход на новую ОС может быть сложным, поэтому готовы помочь с помощью рекомендаций по поводу того, что делать далее и ответить на вопрос относительно прекращения технической поддержки.

Компьютеры с операционной системой Windows 7 продолжат работать, однако Microsoft больше не будет оказывать техническую поддержку системе и не станет выпускать обновления. Компания рекомендовала пользователям устаревшей системы создать копии личных файлов помощью облачного сервиса OneDrive и переходить на использование Windows 10.

Портал Computerworld.com со ссылкой на на исследование Net Applications сообщает, что на декабрь 2019 года число пользователей Windows 7 составляет 26,6 процента от общего числа компьютеров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#microsoft #windows

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...