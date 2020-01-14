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 Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки
2:58   14 Января 2020
Весь мир

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Франция направит 220 военных на север Африки в центр объединенных сил операции «Бархан», целью которой является борьба с джихадистами в регионе. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

После встречи с главами стран Сахельской группы пяти Макрон заявил, что принял решение задействовать дополнительные боевые возможности в регионе.

Также президент  франции заявил, что вывод сил США из Африки будет «плохой новостью». Он выразил надежду, что сможет убедить президента США Дональда Трампа в том, что борьба с терроризмом ведется в том числе и в этом регионе.

В декабре западные СМИ раскритиковали действия вооруженных сил Франции, присутствующих в Африке. По мнению ряда журналистов, Париж пытается провести «реколонизацию» Африки на фоне воздушной операции в Мали. Обстановку в регионе также усугубляет присутствие сил НАТО.

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Автор: Олег Королев
#франция #африка #макрон #сахель

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