Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Франция направит 220 военных на север Африки в центр объединенных сил операции «Бархан», целью которой является борьба с джихадистами в регионе. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

После встречи с главами стран Сахельской группы пяти Макрон заявил, что принял решение задействовать дополнительные боевые возможности в регионе.

Также президент франции заявил, что вывод сил США из Африки будет «плохой новостью». Он выразил надежду, что сможет убедить президента США Дональда Трампа в том, что борьба с терроризмом ведется в том числе и в этом регионе.

В декабре западные СМИ раскритиковали действия вооруженных сил Франции, присутствующих в Африке. По мнению ряда журналистов, Париж пытается провести «реколонизацию» Африки на фоне воздушной операции в Мали. Обстановку в регионе также усугубляет присутствие сил НАТО.