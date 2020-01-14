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2:34   14 Января 2020
Ближнее зарубежье

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Крупнейший торговый центр украинской затопило в понедельник горячей водой после прорыва теплосети. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления госслужбы Украины по ЧС.

Оперативна інформація щодо прориву тепломережі на вул. Антоновича (станом на 21:30) Ввечері 13 січня в Голосіївському...

Gepostet von Головне управління ДСНС України у м.Києві am Montag, 13. Januar 2020

Инцидент произошел вечером в понедельник в Голосеевском районе. В результате прорыва теплосети подмыло дорогу, из-за чего в асфальтном покрытии образовалось отверстие. В результате в кипяток частично провалился автобус. Спасатели эвакуировали из автобуса четыре пассажиров, а также трех из троллейбуса, который оказался окутан паром.

Также сообщается, что горячая вода попала в магазин и на первый этаж торгового центра «Ocean Plaza». По данным ведомства, людей экстренно эвакуировали. Спасители вынесли шестеры человек из затопленного помещения, в том числе женщину с ожогами ног.

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Автор: Олег Королев
#украина #киев #кипяток #прорыв теплотрассы

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