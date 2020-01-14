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2:21   14 Января 2020
Весь мир

ООН призывает тщательно расследовать произошедшую из-за США трагедию с «Боингом»

ООН призывает тщательно расследовать произошедшую из-за США трагедию с «Боингом»

ООН призывает Иран к проведению тщательного расследования трагедии с украинским «Боингом». Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он отметил важность того, чтобы иранские власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование трагического инцидента.

Дюжаррик заявил, что расследование должно проводиться в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением государств, которых коснулось произошедшее.

Иран заявил, что причиной катастрофы стал человеческий фактор, который спровоцировали действия США. Силы ПВО страны были приведены в боевую готовность на фоне американской агрессии.

Отношения США и Ирана ухудшились после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. После этого Багдад призвал Вашингтон вывести своих военных с территории государства.

Эксперты считают, что ситуация в ближневосточном регионе станет стабильной только после того, как США выведут оттуда военный контингент.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #крушение #боинг

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