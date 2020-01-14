ООН призывает тщательно расследовать произошедшую из-за США трагедию с «Боингом»
ООН призывает Иран к проведению тщательного расследования трагедии с украинским «Боингом». Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Он отметил важность того, чтобы иранские власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование трагического инцидента.
Дюжаррик заявил, что расследование должно проводиться в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением государств, которых коснулось произошедшее.
Иран заявил, что причиной катастрофы стал человеческий фактор, который спровоцировали действия США. Силы ПВО страны были приведены в боевую готовность на фоне американской агрессии.
Отношения США и Ирана ухудшились после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. После этого Багдад призвал Вашингтон вывести своих военных с территории государства.
Эксперты считают, что ситуация в ближневосточном регионе станет стабильной только после того, как США выведут оттуда военный контингент.