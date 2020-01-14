Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

 Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек
Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

 Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки
Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

 Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек
Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращена

 Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки

Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил на север Африки
2:04   14 Января 2020
Весь мир

Генпрокурор США оправдал решение Трампа об убийстве Сулеймани

Генпрокурор США оправдал решение Трампа об убийстве Сулеймани

Американский президент Дональд Трамп «имел право» на ликвидацию Касема Сулеймани. Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

Глава Минюста США, оправдывая действия Трампа, заявил, что воздушный удар по иранскому генералу был актом самозащиты..

По его словам, в данной ситуации иранская сторона предприняла ряд «эскалационных шагов» против союзников США, американской нации и американских войск.

Также Барр отметил, что перед проведением спецоперации Белый дом проконсультировался с министерством юстиции США.

Осуществленную по приказу Трампа атаку США с целью убийства иранского генерала Сулеймани мировое сообщество назвало актом государственного терроризма. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проведение операции с ударами по территории суверенного государства является нарушением международного права. Иракский парламент, вслед за убийством Сулеймани, принял решение о выводе иностранных войск с территории республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иран #трамп #сулеймани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...