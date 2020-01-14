Генпрокурор США оправдал решение Трампа об убийстве Сулеймани

Американский президент Дональд Трамп «имел право» на ликвидацию Касема Сулеймани. Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

Глава Минюста США, оправдывая действия Трампа, заявил, что воздушный удар по иранскому генералу был актом самозащиты..

По его словам, в данной ситуации иранская сторона предприняла ряд «эскалационных шагов» против союзников США, американской нации и американских войск.

Также Барр отметил, что перед проведением спецоперации Белый дом проконсультировался с министерством юстиции США.

Осуществленную по приказу Трампа атаку США с целью убийства иранского генерала Сулеймани мировое сообщество назвало актом государственного терроризма. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проведение операции с ударами по территории суверенного государства является нарушением международного права. Иракский парламент, вслед за убийством Сулеймани, принял решение о выводе иностранных войск с территории республики.