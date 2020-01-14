Вашингтон будет сотрудничать с Ираком для вывода войск США, заявил Помпео

США будут сотрудничать с иракскими властями для того, чтобы при необходимости сократить присутствие американских войск в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Во время выступления в Стэнфордском университете глава внешнеполитического ведомства США заявил, что в Ираке будет решено, как в конечном итоге будет выглядеть ситуация с американскими войсками. По его словам, Вашингтон будет работать «должным образом» с избранными лидерами в Ираке, чтобы прийти к решению.

Помпео выразил уверенность, что американская сторона сможет достичь обе цели - сократить свое присутствие и уменьшить риск, продолжая продвигать свои цели на Ближнем Востоке.

Войска США находятся в ближневосточном регионе уже несколько десятилетий, все больше погружая регион в военные конфликты. Одним из последний такой политики стало убийство США иранского генерала Касема Сулеймани, которое привело к крушению украинского «Боинга» под Ираном. Ирак и его соседи последовательно призывают США покинуть Ближний Восток, чтобы страны региона смогли наконец сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного политикой США.