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 Катарский самолет находился в небе в момент крушения украинского «Боинга» в Иране

Катарский самолет находился в небе в момент крушения украинского «Боинга» в Иране
1:11   14 Января 2020
Весь мир

Катарский самолет находился в небе в момент крушения украинского «Боинга» в Иране

Катарский самолет находился в небе в момент крушения украинского «Боинга» в Иране

Самолет авиалиний Катара был в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по авиалайнеру «Международных авиалиний Украины», однако иранские диспетчеры успели согласовать их перемещение. Об этом рассказал иранский парламентарий Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

В интервью РИА «Новости» зампред комитета по городскому строительству парламента Ирана сообщил, что диспетчерам удалось скоординировать перемещение катарского самолета с силами ПВО, чтобы воздушное судно могло продолжать свой обычный полет.

Депутат предположил, что катарский самолет мог заметить свет в небе, заподозрив работы систем ПВО, и поэтом сделал запрос диспетчерам. После этого они связались с силами ПВО, и те разрешили пролет.

8 января пассажирский авиалайнер «Международных авиалиний Украины» разбился сразу после взлета из международного аэропорта Тегерана. В результате погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Власти Ирана официально признали ответственность за произошедшее. Многие эксперты считают, что ВВС США спровоцирован силы ПВО Ирана на непреднамеренное уничтожение украинского самолета. Ранее ВС США провели операцию в Ираке, в ходе которого убили иранского генерала Касема Сулеймани, что привел ок обострению ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #сулеймани

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