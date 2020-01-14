Глава Минобороны Ирана объяснил необходимость удара по военной базе США в Ираке

Удар Ирана по военной базе США Айн-эль-Асад в Ираке являлся необходимым действием, заявил иранский министр обороны Амир Хатами в ходе встречи с сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Хатами, говоря о последствиях убийства в районе багдадского аэропорта американской стороной командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, отметил, что президент США Дональд Трамп ошибся в своей самонадеянности, полагая, что устранение одного человека остановит антиамериканское сопротивление.

«В итоге американцы повысили цену своего присутствия в регионе», — подчеркнул иранский министр.

По его словам, без усилий Сулеймани гегемония ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в регионе была бы неизбежна. По его словам, сопротивление продолжится и после убийства генерала.

Хатами подчеркнул, что нанесенный Ираном удар по американской базе Айн-эль-Асад был необходимым действием. Сопротивление присутствию сил США в регионе должно стать непрерывным процессом, отметил он.

Также иранский министр обороны пообещал, что Иран будет поддерживать Сирию в период ее восстановления.

В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по находящимся в Ираке аэропорту Эрбиля и базе Айн-эль-Асад, которые использовали военные США. Власти Ирана назвали удар легитимным актом с точки зрения международного права.