Путин и Меркель обсудили межливийское урегулирование

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции по Ливии в столице Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа прошла по инициативе Меркель.

«Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин проинформировал Меркель о межливийских переговорах, которые ранее прошли в российской столице. По их итогам, несколько сторон конфликта в Ливии уже подписали соглашение о перемирии,

Участниками встречи были глава так называемого Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар. Делегация от ПНС подписала документ. Хафтар взял время до утра вторника. Ожидается, что он подпишет согласшение после его изучения.