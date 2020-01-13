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23:40   13 Января 2020
Общество

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая в понедельник вечером в передаче «Губернаторский час» в эфире «Радио России», сообщил, что все ветераны, кто прожил в блокадном Ленинграде хотя бы один день, будут получать дополнительные денежные выплаты.

Об этом губернатор заявил, рассказывая петербуржцам о предстоящих памятных датах, связанных с Ленинградской блокадой. Особо он отметил ветеранов, не имеющих знаков или медалей, связанных с героической обороной города в годы Второй мировой войны. По словам Беглова, которые приводит информационное агентство «Невские новости», в настоящее время в Северной столице живет более 77 тысяч ветеранов, награжденных памятным знаком «Житель блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда».

«Но есть те, кто прожили в осажденном городе меньше установленного законом срока. С 1 января они будут получать региональную выплату из городского бюджета», — добавил Беглов.

При этом он отметил, что за получением выплаты, которая носит заявительный характер, необходимо с документами обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ).

Беглов рассказал о дополнительных выплатах ленинградским блокадникам

Также губернатор напомнил, что уже в ближайшую субботу, 18 января, Санкт-Петербург будет отмечать годовщину прорыва блокады, и по этому случаю Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда пройдет День открытых дверей. А спустя две недели, добавил Беглов, будет отмечаться 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда и снятия фашистской блокады. В этот день, 27 января, на Дворцовой площади пройдут праздничный концерт и интерактивная программа, а также будет открыта выставка исторической военной техники.

«Призываю окружить наших ветеранов особой заботой и вниманием. По традиции в этот день будут возложены цветы на мемориальных кладбищах и монументах», — добавил градоначальник.

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Автор: Александр Люблинский
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