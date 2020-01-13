Политолог отметил выдающуюся роль Москвы в проведении мирных переговоров по Ливии

Отсутствие подписанного соглашения о перемирии между сторонами ливийского конфликта по результатам прошедших ранее в Москве переговоров не является серьезной проблемой, так как сам факт проведения переговоров уже представляет из себя большое достижение российской дипломатии.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, отсутствие соглашения о перемирии по итогам переговоров по Ливии не нужно рассматривать как отрицательный результат, несмотря на то, что на заключение этого соглашения рассчитывали и в России, и в Турции.

«Переговорный процесс, особенно между сторонами, которые только накануне прекратили военное столкновение, — это достаточно длительный процесс. Нужно рассматривать как позитивный момент тот факт, что стороны этот переговорный процесс начали, — отметил политолог. — Здесь, конечно, стоит отметить выдающуюся роль России в качестве организатора встречи. Не случайно эти переговоры происходили именно в Москве».

Также Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что в Ливии в результате длительного отсутствия центральной власти после свержения последнего легитимного главы государства Муаммара Каддафи сформировалось большое количество разных вооруженных группировок, включая и такие, в которых состоят боевики террористических группировок, запрещенных в РФ, примкнувшие к оккупационному режиму Файеза Сарраджа.

Несмотря на то, что в полной мере достичь успеха на прошедших в Москве переговорах не удалось, добавил эксперт, сам факт их проведения уже чрезвычайно важен для урегулирования кризиса в Ливии. При этом он отметил, что у противостоящих друг другу политических сил имеются амбиции – за главнокомандующим ЛНА Халифой Хафтаром стоит поддержка и очень серьезный ресурс, а ПНС Ливии Фаейза Сарраджа все еще контролирует столицу страны – Триполи, и к тому же пользуется признанием ООН. И обе стороны при этом рассчитывают на то, что их позиции имеют преимущество над позицией оппонентов, а также они рассчитывают на поддержку со стороны внешних союзников, что также нейтрализует усилия по достижению мира.

«Мы должны учитывать тот факт, что помимо враждующих сторон существуют еще разнообразные квазиполитические структуры, сформировавшиеся за время анархии: племенные союзы и вооруженные бандформирования [ПНС Ливии]. На самом деле очень сложно одномоментно завершить подобный конфликт. Очень многие группы, участвуя в этих боевых действиях, сформировали свои интересы, которые очень трудно привести к компромиссу», — добавил политолог.

Особое внимание в переговорном процессе по ливийскому урегулированию Шаповалов уделил роли России, которая выступает в роли посредника между единственным законным государственным органом управления в Ливии – Палатой представителей в Тобруке и захватившим Триполи марионеточным «правительством» Сарраджа, которое утратило свою легитимность. В миротворческих вопросах мировому сообществу нужно больше доверять Москве, добавил эксперт.

Говоря о перспективах запланирована в Берлине 19 января международной конференции по Ливии, участие в которой примут представители ЛНА и ПНС, Шаповалов не стал делать оптимистичных прогнозов о вероятности заключения перемирия, но подчеркнул, что сама возможность подобных переговоров уже является хорошей предпосылкой.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедшие в Москве переговоры по Ливии, рассказал, что на встрече рассматривался документ о прекращении боевых действий и был достигнут «определенный прогресс».