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21:55   13 Января 2020
Весь мир

Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

Глава иракского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани на прошедшей в понедельник в Тегеране встрече с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом заявил, что расхищение сирийских ресурсов прекратится только тогда, когда Соединенные Штаты Америки покинут ближневосточный регион.

Слова Али Шамхани приводит агентство Mehr.

«Регион не обретет стабильность, мир и безопасность, пока американские террористические силы продолжают в нем находиться. Несомненно, уход США будет достигнут через единство между нациями и правительствами региона, — заявил секретарь ВСНБ Ирана. — Разграбление нефти Сирии и расхищение ее ресурсов — это трагедия, которая завершится, когда США полностью уйдут из региона».

Также он подчеркнул, что Иран поддерживает усилия сирийского правительства, направленные на то, чтобы положить конец присутствию в Идлибе террористических группировок.

Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

Помимо Хамиса участие в переговорах приняли министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб, глава сирийского МИД Валид Муаллем и заместитель премьер-министра САР.

Ранее в понедельник глава сирийского правительства заявил, что сотрудничество между Сирией и Ираном носит глубинный характер и визит сирийской делегации в Тегеран состоялся в момент, когда Иранская Республика столкнулась с новым этапом войны, ведущейся против нее и против сего региона. При этом Имад Хамис отметил, что Сирия полностью солидарна с Ираном и поддерживает право Тегерана на самооборону и противодействие заговорам.

Напомним, 3 января 2020 года в результате спецоперации американских вооруженных сил в международном аэропорту Багдада был убит иранский генерал, командующий специальным подразделением «Аль-Кудс» КСИР – Корпуса стражей исламской революции (элитной части иранской армии) Касем Сулеймани. Как сообщили в Пентагоне, ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа.

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Автор: Александр Люблинский
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