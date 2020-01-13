Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

 Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение
Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

 Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане
Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

 Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

 Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение
Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

 Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане
Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

Расхищение ресурсов Сирии прекратится после ухода США из Ближнего Востока, заявили в Иране

 Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

21:54   13 Января 2020
Ближнее зарубежье

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Российские дипломаты посчитали отказ Польши принять участие в праздновании 75-летия Победы неуважительным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась решению Польши не праздновать День Победы, зато отмечать день начала войны. Захарова убеждена, что такие действия искажают исторические факты.

«Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в Подполье», – считает Захарова.

Сообщается, что Варшава в этом году не будет официально отмечать 75-летие со Дня Победы. Более того, день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков – 17 января – в Варшаве не отмечается официально. При этом в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за ведение антироссийской политики и нежелание пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летия со дня освобождения Освенцима.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#захарова #варшава #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...