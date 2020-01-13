Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Российские дипломаты посчитали отказ Польши принять участие в праздновании 75-летия Победы неуважительным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась решению Польши не праздновать День Победы, зато отмечать день начала войны. Захарова убеждена, что такие действия искажают исторические факты.

«Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в Подполье», – считает Захарова.

Сообщается, что Варшава в этом году не будет официально отмечать 75-летие со Дня Победы. Более того, день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков – 17 января – в Варшаве не отмечается официально. При этом в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за ведение антироссийской политики и нежелание пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летия со дня освобождения Освенцима.