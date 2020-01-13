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21:32   13 Января 2020
Россия

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Беглов пообещал потратить миллиарды рублей на районы новостроек

Глава Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России Санкт-Петербург» заявил, что город потратит миллиарды рублей на улучшение социальной инфраструктуры города, особенно в районах новостроек.

«Миллиарды рублей городского бюджета теперь можно потратить на строительство социальных объектов», – передают слова губернатора «Невские новости».

Беглов подчеркнул, что в районах новостроек особенно чувствуется нехватка инфраструктуры. По словам губернатора, власти города уже в прошлом году начали активную работу над этой проблемой и в этом году работа продолжится также активно.

Во время новогодних праздников губернатор посетил несколько новых жилых комплексов в городе, после чего выразил желание скорее достроить недостающие социальные объекты.

В 2020 году в городе планируют построить семь новых школ, 22 детских сада и 11 медицинских учреждений.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #беглов

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