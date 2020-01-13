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21:16   13 Января 2020
Весь мир

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи и всех соответствующих обязанностей.

«Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи», — говорится в заявлении королевы.

Королева уточнила, что ее семья хотела бы, чтобы Гарри и Мэган Маркл оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, но принимает их желание начать новую, более независимую жизнь.

В понедельник члены королевской семьи провели встречу, после которой королева заявила, что ее внук и его супруга больше не хотят финансово зависеть от королевской семьи и британского правительства. Королева отметила, что молодую семью ждет «переходный период, в течение которого они будут проводить время в Канаде и Соединенном Королевстве».

«Моей семье предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни», — заявила Елизавета II.

8 января принц Гарри, который является шестым по счету наследником престола сообщил, что они с супругой намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи и хотят самостоятельно обеспечивать свою финансовую независимость. Такой шаг лишит их некоторых привилегий, но в то же время, избавит и от некоторых обязательств.

Королевской семье еще предстоит решить вопросы о том, чем пара сможет зарабатывать на жизнь и как будет обеспечиваться их охрана.

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Автор: Алина Бранцевич
#елизавета #королевская семья

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