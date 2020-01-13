Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи и всех соответствующих обязанностей.

«Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи», — говорится в заявлении королевы.

Королева уточнила, что ее семья хотела бы, чтобы Гарри и Мэган Маркл оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, но принимает их желание начать новую, более независимую жизнь.

В понедельник члены королевской семьи провели встречу, после которой королева заявила, что ее внук и его супруга больше не хотят финансово зависеть от королевской семьи и британского правительства. Королева отметила, что молодую семью ждет «переходный период, в течение которого они будут проводить время в Канаде и Соединенном Королевстве».

«Моей семье предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни», — заявила Елизавета II.

8 января принц Гарри, который является шестым по счету наследником престола сообщил, что они с супругой намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи и хотят самостоятельно обеспечивать свою финансовую независимость. Такой шаг лишит их некоторых привилегий, но в то же время, избавит и от некоторых обязательств.

Королевской семье еще предстоит решить вопросы о том, чем пара сможет зарабатывать на жизнь и как будет обеспечиваться их охрана.