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ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве
20:46   13 Января 2020
Весь мир

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

Переговоры по урегулированию ливийского кризиса в Москве  заложат основу для конференции в Берлине по этой теме. На это рассчитывают в ООН.

«Мы следим за ходом переговоров в Москве. Надеемся, что они станут шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине», — сказал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Переговоры по ситуации в Ливии стартовали в Москве 13 января в соответствии с предложенным ранее президентами России и Турции алгоритмом по мирному урегулированию ситуации. Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган призвали стороны прекратить огонь с 12 января и сесть за стол переговоров.

В Москву приехали представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС), чьи полномочия истекли еще в 2018 году и избранного правительства в Тобруке, а также главы МИД и Минобороны Турции. По итогам понедельника, 13 января, был разработан проект итогового документа.

По оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, на переговорах «достигнут прогресс».

Международная конференция по Ливии запланирована на 19 января в Берлине.

 

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Автор: Мария Владимирова
#москва #путин #оон #политика #ливия #весь мир

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