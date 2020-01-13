Трехсторонние переговоры по Сирии состоялись в Москве

Трехсторонние переговоры представителей России, Сирии и Турции состоялись в Москве. Сирийская сторона потребовала соблюдения сочинских соглашений по деэскалации, сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«Сирийская сторона потребовала на трехсторонней сирийско-российско-турецкой встрече в Москве абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии и ее территориальной целостности и немедленного вывода (войск – ред.) с ее территории», — сообщает телеканал.

Как сообщает телеканал, сирийская сторона настаивает, чтобы Анкара соблюдала условия сочинского соглашения, который предусматривает освобождение провинции Идлиб от террористических образований и разблокировку трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.

12 января в Идлибе наступил очередной режим тишины. Мирные жители могут покинуть зону деэскалации по трем гуманитарным коридорам: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

В 2017 году представители РФ, Ирана и Турции достигли соглашения, по которому в Сирии создали четыре зоны деэскалации, однако одна из них до сих пор не подвластна официальному Дамаску. Большая часть этой зоны захвачена боевиками из террористического формирования «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В настоящий момент правительство страны направляет свои силы на восстановление Сирии и возвращение беженцев.