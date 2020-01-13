Сирийские ПВО сбили два беспилотника террористов на подлете к авиабазе в провинции Хама

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

 Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве
Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

 Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве
20:22   13 Января 2020
Весь мир

Сирийские ПВО сбили два беспилотника террористов на подлете к авиабазе в провинции Хама

Сирийские ПВО сбили два беспилотника террористов на подлете к авиабазе в провинции Хама

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный ракетами, пытался атаковать посадочную площадку для вертолетов в районе Джуб-Рамле в сирийской провинции Хама, сообщила телестанция Al Ekhbariya.

Сообщается, что ПВО Сирии открыли огонь и поразили дрон, принадлежащий террористам.

22 и 24 декабря сирийские зенитчики отразили атаки двух террористических БПЛА на военный аэродром в районе города Хама. Газета Al-Watan сообщает, что террористы используют дроны, чтобы наносить удары по военным и хозяйственным объектам.

21 декабря ударные дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в промышленном центре Хомс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сирия #хама #беспилотники #террористы в сирии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...