Сирийские ПВО сбили два беспилотника террористов на подлете к авиабазе в провинции Хама

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный ракетами, пытался атаковать посадочную площадку для вертолетов в районе Джуб-Рамле в сирийской провинции Хама, сообщила телестанция Al Ekhbariya.

Сообщается, что ПВО Сирии открыли огонь и поразили дрон, принадлежащий террористам.

22 и 24 декабря сирийские зенитчики отразили атаки двух террористических БПЛА на военный аэродром в районе города Хама. Газета Al-Watan сообщает, что террористы используют дроны, чтобы наносить удары по военным и хозяйственным объектам.

21 декабря ударные дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в промышленном центре Хомс.