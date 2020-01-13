Политолог прогнозирует уход США из Ирака после серии антиамериканских митингов

Серьезным шантажом в разговоре с «Политикой Сегодня» член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев назвал угрозы США заблокировать счет Центробанка Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода американским войск.

«Как только Ирак попытался проявить самостоятельность, они вытащили свои козыри в виде геоэкономических инструментов влияния», - оценил Перенджиев.

На счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка правительство Ирака хранит в том числе деньги, вырученные от продажи нефти. Сумму The Wall Street Journal, рассказывавший о полученных Багдадом угрозах, не раскрывает. Ранее президент США Дональд Трамп оценивал иракские запасы в банках США в 35 миллиардов долларов. Ущерб, по данным издания, способный привести к кризису в финансовой системе Ирака.

«Ираку придется пойти на компромисс с американцами. Но потихонечку Ирак будет выстраивать свою финансовую систему, независимо от Соединенных Штатов Америке», - прогнозирует Перенджиев.

Разговор о выводе американских войск, появившихся в стране для свержения правительства Саддама Хусейна, Ирак поднял после убийства командующего «Аль-Кудс», подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции, Касема Сулеймани у аэропорта в Багдаде. Американцы расправились с героем войны с «Исламским государством» (террористической организации, запрещенной в России – прим. ред) 3 января, даже не уведомив Багдад об операции. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск. Позже премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди попросил Белый дом направить делегацию для разработки механизма вывода войск из страны.

Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе Багдад сможет избавиться от американского присутствия, которое превратило Ирак в полигон для противостояния третьих стран.