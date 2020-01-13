Политолог прогнозирует уход США из Ирака после серии антиамериканских митингов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

 Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве
Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

Врачи дали советы и предостережения тем, кто решился искупнуться в проруби в Крещение

 Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

Елизавета II поддержала решение принца Гарри отказаться от привилегированного статуса

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве

ООН надеется на позитивные продвижения по итогам переговоров по Ливии в Москве
20:00   13 Января 2020
Весь мир

Политолог прогнозирует уход США из Ирака после серии антиамериканских митингов

Политолог прогнозирует уход США из Ирака после серии антиамериканских митингов

Серьезным шантажом в разговоре с «Политикой Сегодня» член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев назвал угрозы США заблокировать счет Центробанка Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода американским войск.

«Как только Ирак попытался проявить самостоятельность, они вытащили свои козыри в виде геоэкономических инструментов влияния», - оценил Перенджиев.

На счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка правительство Ирака хранит в том числе деньги, вырученные от продажи нефти. Сумму The Wall Street Journal, рассказывавший о полученных Багдадом угрозах, не раскрывает. Ранее президент США Дональд Трамп оценивал иракские запасы в банках США в 35 миллиардов долларов. Ущерб, по данным издания, способный привести к кризису в финансовой системе Ирака.

«Ираку придется пойти на компромисс с американцами. Но потихонечку Ирак будет выстраивать свою финансовую систему, независимо от Соединенных Штатов Америке», - прогнозирует Перенджиев.

Разговор о выводе американских войск, появившихся в стране для свержения правительства Саддама Хусейна, Ирак поднял после убийства командующего «Аль-Кудс», подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции, Касема Сулеймани у аэропорта в Багдаде. Американцы расправились с героем войны с «Исламским государством» (террористической организации, запрещенной в России – прим. ред) 3 января, даже не уведомив Багдад об операции. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск. Позже премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди попросил Белый дом направить делегацию для разработки механизма вывода войск из страны.

Политолог прогнозирует уход США из Ирака после серии антиамериканских митингов

Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе Багдад сможет избавиться от американского присутствия, которое превратило Ирак в полигон для противостояния третьих стран.

«США будут цепляться, пока их не вытеснит из страны прежде всего само правительство Ирака. Я не говорю о боевых столкновениях, а об условиях, в которых США станет невыносимо оставаться: блокировать все базы, перелеты, перемещения войск… Протестные настроения может организовать Ирак под лозунгами «Yankee go/Американцы убирайтесь», как это обычно делается. Подобная судьба ждет и американские базы в Ираке», - надеется эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #иран #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...