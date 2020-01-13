Купание в проруби в Крещение – русская народная традиция. Однако такая процедура может стать сильным стрессом для организма. Врачи рассказали, как безопасно купаться в проруби и кому стоит отказаться от обряда.

Тем, кто все-таки решился на купание, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от алкоголя до и после купания. Спиртные напитки увеличивают нагрузку на сердце и ускоряют охлаждение организма, поэтому лучше заменить их на горячий чай.

Специалисты не рекомендуют окунаться в ледяной воде тем, у кого есть малейшие признаки плохого самочувствия. Кроме того, врачи советуют отказаться от купания в проруби людям с болезнями сердца, легких или любыми хроническими заболеваниями.

Беременным женщинам, детям до 14 лет и пожилым людям такая процедура также не принесет пользы.

«Желательно, готовиться к этому за пару месяцев — тренироваться дома, принимать холодный или контрастный душ. Желательно делать это каждый день в течение этого времени», — рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева телеканалу «360».

Православный праздник Крещения Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января. 214 мест для крещенских купаний будет открыто в Московской области.