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19:38   13 Января 2020
Россия

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил россиян со старым Новым годом на своей странице ВКонтакте.

«Наша страна отмечает еще один добрый праздник — Старый Новый год. Это составляющая наших семейных традиций. Вечер этого дня может стать особенным для каждого из нас», — написал он.

Беглов посоветовал провести праздник с родными и близкими, а также поставить себе новые цели и стремиться к ним. Глава Петербурга пожелал своим подписчикам, чтобы все их мечты сбылись.

Ранее Беглов поздравлял петербуржцев с Рождеством, желал крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #беглов #старый новый год

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