Глава Петербурга Александр Беглов поздравил россиян со старым Новым годом на своей странице ВКонтакте.

«Наша страна отмечает еще один добрый праздник — Старый Новый год. Это составляющая наших семейных традиций. Вечер этого дня может стать особенным для каждого из нас», — написал он.

Беглов посоветовал провести праздник с родными и близкими, а также поставить себе новые цели и стремиться к ним. Глава Петербурга пожелал своим подписчикам, чтобы все их мечты сбылись.

Ранее Беглов поздравлял петербуржцев с Рождеством, желал крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.