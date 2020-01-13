Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, сообщает иранское агентство Tasnim.

«Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», — приводит агентство слова премьер-министра Сирии Имада Хамиса.

3 января США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находились командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймании и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых Вашингтон считает причастным к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В результате оба погибли.