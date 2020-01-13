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19:25   13 Января 2020
Весь мир

Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, сообщает иранское агентство Tasnim.

«Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», — приводит агентство слова премьер-министра Сирии Имада Хамиса.

3 января США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находились командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймании и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых Вашингтон считает причастным к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В результате оба погибли.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #асад #ближний восток #орден почета #сулеймани

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