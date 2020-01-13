На переговорах по Ливии в Москве достигнут прогресс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

13 января в Москве прошли переговоры по вопросу урегулирования ливийского конфликта. На переговоры прибыли Файез Саррадж, который возглавляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС) и главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Ранее в Москву прибыли главы МИД и Минобороны Турции.

На встрече стороны рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии. Лавров сообщил, что Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но Хафтар взял время до утра вторника..

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выступили с инициативой по прекращению огня в Ливии с 12 января и немедленного начала переговоров между сторонами конфликта.