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 Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве

Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве
19:01   13 Января 2020
Весь мир

Стороны конфликта в Ливии обязались соблюдать режим перемирия

Стороны конфликта в Ливии обязались соблюдать режим перемирия

Стороны ливийского конфликта обязались без предварительных условий соблюдать режим перемирия. Об этом говорится в проекте соглашения на переговорах по Ливии в Москве. Согласно проекту, также стороны договорились о военной комиссии, которая определит линии соприкосновения и проследит за перемирием.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве. По его словам, стороны рассмотрели документ, который конкретизирует режим прекращения огня в Ливии.

РФ стала посредником в диалоге между ЛНА и ПНС Ливии, чтобы стороны урегулировали затяжной кризис. В среду, 8 января, российский лидер Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после совместной встречи в Стамбуле призвали прекратить боевые действия в Ливии, начиная с полуночи воскресенья, 12 января.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ливия #общество #весь мир

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