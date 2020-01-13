Стороны конфликта в Ливии обязались соблюдать режим перемирия

Стороны ливийского конфликта обязались без предварительных условий соблюдать режим перемирия. Об этом говорится в проекте соглашения на переговорах по Ливии в Москве. Согласно проекту, также стороны договорились о военной комиссии, которая определит линии соприкосновения и проследит за перемирием.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве. По его словам, стороны рассмотрели документ, который конкретизирует режим прекращения огня в Ливии.

РФ стала посредником в диалоге между ЛНА и ПНС Ливии, чтобы стороны урегулировали затяжной кризис. В среду, 8 января, российский лидер Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после совместной встречи в Стамбуле призвали прекратить боевые действия в Ливии, начиная с полуночи воскресенья, 12 января.