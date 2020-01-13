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18:56   13 Января 2020
Весь мир

Военный конфликт между США и Ираном скажется на Израиле и ОАЭ — Блохин

Военный конфликт между США и Ираном скажется на Израиле и ОАЭ — Блохин

Американцы делят страны на две категории — с первыми желателен военный конфликт для демонстрации мощи Вашингтона, и вторые, с которым США не интересует противостояние. Об этом в комментарии «Экономике Сегодня» заявил ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, если рассматривать первый вариант, тогда один из «американских ястребов» как-то заявлял, что США необходимо периодически выбирать государство для того, чтобы «хорошенько вмазать». Касательно Ирана, то война Вашингтона и Тегерана связана с большими рисками для США.

«США для многих стран являются поставщиком и гарантом безопасности – например, на Ближнем Востоке это Израиль и Эмираты, поэтому в случае военного конфликта с Ираном безопасность этих государств может пострадать», — объяснил Константин Блохин.

Такой вариант развития событий скажется на имидже США, которые больше не смогут позиционировать всему миру, что Вашингтон способен обезопасить любой регион, продолжил ведущий сотрудник Центра безопасности РАН. США понимают, что как для смены режима в Иране, так и переформатирования Ближнего Востока, потребуются решительные действия. Однако для полномасштабной войны нужны группировки войск и сотни миллиардов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #израиль #оаэ

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