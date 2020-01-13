Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

 Киселев рассказал, как российские СМИ сохраняют у россиян здоровую самооценку

Киселев рассказал, как российские СМИ сохраняют у россиян здоровую самооценку
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

 Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве

Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве
Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

Беглов поздравил россиян со старым Новым годом

 Киселев рассказал, как российские СМИ сохраняют у россиян здоровую самооценку

Киселев рассказал, как российские СМИ сохраняют у россиян здоровую самооценку
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

 Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве

Лавров отметил прогресс на переговорах по ливийскому конфликту в Москве
18:57   13 Января 2020
Весь мир

Африканский союз поддержал намерение России прекратить огонь в Ливии

Африканский союз поддержал намерение России прекратить огонь в Ливии

Президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь в Ливии. Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги приветствует намерение РФ наладить диалог между сторонами конфликта в этой стране.

«Я приветствую этот шаг и усилия президента Путина. Подписание соглашения о прекращении огня должно стать первым шагом на пути к соблюдению оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН и прекращению любого внешнего вмешательства в Ливию, а также к тому, чтобы все стороны в Ливии собрались за столом переговоров», – считает Шерги.

13 января в МИД РФ проходят переговоры по урегулированию кризиса в Ливии. В них участвуют Файез Саррадж, который возглавляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС), главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Ранее в Москву прибыли главы МИД и Минобороны Турции, они провели переговоры со своими российскими коллегами.

Переговоры проходят в соответствии с решением, принятом 8 января президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Реджепом Эрдоганом. Они предложили объявить перемирие в Ливии с 12 января и начать переговоры.

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#путин #ливия #африканский союз #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...