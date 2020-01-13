Африканский союз поддержал намерение России прекратить огонь в Ливии

Президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь в Ливии. Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги приветствует намерение РФ наладить диалог между сторонами конфликта в этой стране.

«Я приветствую этот шаг и усилия президента Путина. Подписание соглашения о прекращении огня должно стать первым шагом на пути к соблюдению оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН и прекращению любого внешнего вмешательства в Ливию, а также к тому, чтобы все стороны в Ливии собрались за столом переговоров», – считает Шерги.

13 января в МИД РФ проходят переговоры по урегулированию кризиса в Ливии. В них участвуют Файез Саррадж, который возглавляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС), главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Ранее в Москву прибыли главы МИД и Минобороны Турции, они провели переговоры со своими российскими коллегами.

Переговоры проходят в соответствии с решением, принятом 8 января президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Реджепом Эрдоганом. Они предложили объявить перемирие в Ливии с 12 января и начать переговоры.