Страны Прибалтики и близлежащие к ней государства стали площадкой для сборищ российских оппозиционеров, критикующих Россию. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Расположением» Прибалтики пользуется беглый олигарх Михаил Ходорковский. Он регулярно проводит форумы для либералов и оппозиционеров, на которые приезжают журналисты. При этом работников СМИ на встречи пускают выборочно.

Так, во время конференции принадлежащей Ходорковскому «Открытой России» (признана в РФ нежелательной организацией), которая прошла в марте прошлого года, на четыре часа были задержаны журналисты «Известий».

Подобная ситуация произошла в 2016 году. Тогда на форуме той же самой организации в Вильюнсе во входе было отказано журналистам российских изданий, позиция которых отличается от «друзей» Ходорковского.

Однако олигарх позволил участвовать представителям иностранных СМИ, которые не чураются заниматься откровенным вмешательством в дела России и публиковать псевдо-расследования, основанные на фейках.

Прибалтийские страны даже не стараются скрыть свою неприязнь в отношении российских СМИ и государства. Негатив связан с определенными СМИ, которые, как считают прибалтийские политики, могут «неправильно» осветить ту или иную ситуацию. При этом изданиям с антироссийской повесткой власти дают «зеленый свет».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в Латвии в качестве юридического лица зарегистрирована организация Medusa Project, которой принадлежит оппозиционная «Медуза». Изданием управляет Галина Тимченко. По данным RT, в прошлом году она получила латвийское гражданство. Таким образом, Тимченко постоянно публикует антироссийские материалы и делает это на иностранные деньги.