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18:19   13 Января 2020
Весь мир

Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

Нельзя говорить о Ливии без всеобъемлющего подхода. Об этом объявил в понедельник, 13 января, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, представители Ливии посетят конференцию в Берлине, которую посвятят урегулированию в североафриканской стране.

«В Берлине будут представлены ливийцы, потому что нельзя говорить о Ливии без всеобъемлющего подхода», — считает Конте.

Италия всегда придерживалась такого подхода, поэтому и вела диалог со всеми сторонами конфликта, продолжил премьер-министр. Также Джузеппе Конте не только приветствовал договоренность о прекращении огня в Ливии, но и отметил ключевую роль Москвы и Анкары в достижении результата. Президент Турции подтвердил, что 19 января в Берлин прилетят «ливийские делегации».

«Перемирие не сможет сохраняться, если не принять дополнительные усилия более широкого масштаба на международном уровне», — резюмировал итальянский премьер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #берлин #общество #весь мир

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