Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

Нельзя говорить о Ливии без всеобъемлющего подхода. Об этом объявил в понедельник, 13 января, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, представители Ливии посетят конференцию в Берлине, которую посвятят урегулированию в североафриканской стране.

Италия всегда придерживалась такого подхода, поэтому и вела диалог со всеми сторонами конфликта, продолжил премьер-министр. Также Джузеппе Конте не только приветствовал договоренность о прекращении огня в Ливии, но и отметил ключевую роль Москвы и Анкары в достижении результата. Президент Турции подтвердил, что 19 января в Берлин прилетят «ливийские делегации».

Constructive meeting on #Libya with President @RTErdogan. #Ceasefire and political process for peace and stabilisation. Italy at the forefront of de-escalation in the entire region pic.twitter.com/8Kpvn0j9Vo