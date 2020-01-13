Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

Иран планирует подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в понедельник, 13 января, заявил председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси.

«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого», — заявил он.

Председатель Верховного суда также подчеркнул, что Иран будет добиваться осуждения Трампа на международной арене. Вопрос о подаче иска проработают в совете по правам человека в сотрудничестве с МИД и другими ведомствами.

3 января США устроили спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Штатов Дональд Трамп.

Ранее депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что США должны быть признаны на Ближнем Востоке оккупантами, а затем изгнаны.