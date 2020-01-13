Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

 Глава ПНС Ливии Саррадж отказался от переговоров с фельдмаршалом ЛНА Хафтаром в Москве

Глава ПНС Ливии Саррадж отказался от переговоров с фельдмаршалом ЛНА Хафтаром в Москве
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

 Австралийские пожары не повлияют на климат в глобальном плане

Австралийские пожары не повлияют на климат в глобальном плане
Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

 Глава ПНС Ливии Саррадж отказался от переговоров с фельдмаршалом ЛНА Хафтаром в Москве

Глава ПНС Ливии Саррадж отказался от переговоров с фельдмаршалом ЛНА Хафтаром в Москве
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

Представители Ливии посетят берлинскую конференцию по урегулированию в стране

 Австралийские пожары не повлияют на климат в глобальном плане

Австралийские пожары не повлияют на климат в глобальном плане
18:10   13 Января 2020
Россия

Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

Иран намерен засудить Трампа за убийство Сулеймани

Иран планирует подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в понедельник, 13 января, заявил председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси. 

«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого», — заявил он. 

Председатель Верховного суда также подчеркнул, что Иран будет добиваться осуждения Трампа на международной арене. Вопрос о подаче иска проработают в совете по правам человека в сотрудничестве с МИД и другими ведомствами.

3 января США устроили спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Штатов Дональд Трамп.

Ранее депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что США должны быть признаны на Ближнем Востоке оккупантами, а затем изгнаны. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...