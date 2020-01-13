Австралийские пожары не повлияют на климат в глобальном плане

Однако парниковый эффект на Земле все равно растет. Об этом в комментарии «360» заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. По его словам, климат на Земле изменяется определенным образом и там, где сейчас традиционно жарко, температура станет еще выше.

«Усиление человеком парникового эффекта приводит и к повышению средней температуры, и к перераспределению осадков», — пояснил ситуацию специалист.

Все это прогнозировали еще в 2014 году, продолжил Алексей Кокорин. Всемирный фонд дикой природы выпустит следующий доклад в 2022-ом году, но, скорее всего, все нынешние процессы в течение XXI века только усилятся.

«Сами пожары на изменении климата особенно не сказываются. Это досрочное и пиковое поступление в атмосфере, но не настолько большое, чтобы оно повлияло на климат в глобальном плане», — резюмировал Алексей Кокорин.

Восточное побережье Австралии горит с октября 2019 года. Природные пожары уничтожили миллионы гектаров леса, тысячи жилых домов, погибли животные. Экипаж Международной космической станции подтвердил, что никогда не видел пожаров таких ужасающих масштабов, как в Австралии.