Австралийские пожары не повлияют на климат в глобальном плане
Однако парниковый эффект на Земле все равно растет. Об этом в комментарии «360» заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. По его словам, климат на Земле изменяется определенным образом и там, где сейчас традиционно жарко, температура станет еще выше.
«Усиление человеком парникового эффекта приводит и к повышению средней температуры, и к перераспределению осадков», — пояснил ситуацию специалист.
Все это прогнозировали еще в 2014 году, продолжил Алексей Кокорин. Всемирный фонд дикой природы выпустит следующий доклад в 2022-ом году, но, скорее всего, все нынешние процессы в течение XXI века только усилятся.
«Сами пожары на изменении климата особенно не сказываются. Это досрочное и пиковое поступление в атмосфере, но не настолько большое, чтобы оно повлияло на климат в глобальном плане», — резюмировал Алексей Кокорин.
Восточное побережье Австралии горит с октября 2019 года. Природные пожары уничтожили миллионы гектаров леса, тысячи жилых домов, погибли животные. Экипаж Международной космической станции подтвердил, что никогда не видел пожаров таких ужасающих масштабов, как в Австралии.
Пожары в Австралии достигли критических масштабов. Сгорело более 8,5 млн га леса, погибло около 0,5 млрд диких животных. Сообщается, что погибло около полумиллиарда (!) диких животных. Исчезло почти 30% популяции коал (около 8400 особей)#bushfiresaustralia pic.twitter.com/JtCwC1Ozl0— WWF России (@wwfRU) 7 января 2020 г.