Американская киноакадемия объявила финальный список номинантов на «Оскар». 92-я премия пройдет В Лос-Анджелесе 9 февраля. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.

Главными претендентами на статуэтку в номинации «Лучший фильм» считаются «Джокер» Тодда Филлипса и драма Сэма Мендеса «1917», которая обошла «Джокера» на «Золотом глобусе».

Леонардо Ди Каприо может получить свой второй «Оскар» как «Лучший актер» за роль в фильме «Однажды... в Голливуде».

В номинации «Лучшая актриса» очевидных фавориток нет. Однако критики сходятся во мнении, что больше всего шансов у Рене Зельвеггер за роль в фильма «Джуди».

В категории «Лучший актер второго плана» фаворитом считается Брэд Питт за работу в фильме «Однажды в… Голливуде». Ранее он уже получил «Золотой глобус» за эту роль.

Полный список претендентов на «Оскар» был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция велась на YouTube-канале премии. Ниже - полный список номинантов.

Лучший фильм

«Форд против Феррари» «Ирландец» «Кролик Джоджо» «Джокер» «Маленькие женщины» «Брачная история» «1917» «Однажды…в Голливуде» «Паразиты»

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе — «Ирландец» Тодд Филлипс — «Джокер» Сэм Мендес — «1917» Квентин Тарантино — «Однажды в…Голливуде» Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучший актёр

Антонио Бандерас — «Боль и слава» Леонардо Ди Каприо — «Однажды… в Голливуде» Адам Драйвер — «Брачная история» Хоакин Феникс — «Джокер» Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучшая актриса

Синтия Эриво — «Гариетт» Скарлет Йоханссон — «Брачная история» Сирша Ронан — «Маленькие женщины» Шарлиз Терон — «Скандал» Рене Зельвеггер — «Джуди»

Лучший актёр второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству» Энтони Хопкинс — «Два Папы» Аль Пачино — «Ирландец» Джо Пеши — «Ирландец» Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла» Лора Дерн — «Брачная история» Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо» Флоренс Пью — «Маленькие женщины» Марго Робби — «Скандал»