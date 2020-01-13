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17:27   13 Января 2020
Россия

Глава ПНС Ливии Саррадж отказался от переговоров с фельдмаршалом ЛНА Хафтаром в Москве

Глава ПНС Ливии Саррадж отказался от переговоров с фельдмаршалом ЛНА Хафтаром в Москве

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж не стал участвовать в переговорах с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Москве. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление главы Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

По его словам, ПНС ведет переговоры в Москве с представителями Турции и России.

13 января в МИД РФ в соответствии с договоренностями президентов РФ и Турции проходят переговоры по урегулированию ситуации в Ливии. В них участвуют главы МИД и Минобороны России и Турции, а также фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и руководитель утратившего свои полномочия Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #мид рф #хафтар #саррадж #пнс ливии

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