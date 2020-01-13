Крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что взаимоотношения стран Ближнего Востока очень запутаны, однако происходящее сейчас демонстрирует, что отношение государств к США ухудшается. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».

По мнению эксперта, обвиняя Иран в новом ударе, Вашингтон пытается усилить конфликт в этом регионе, а также подействовать на эскалацию внутренней напряженности непосредственно в этой ближневосточной стране.

«Для Ирана же подобные удары могут быть попыткой сохранить лицо в сложившейся ситуации и снять напряжение внутри страны», — уверен политолог.

При этом Штаты достаточно ясно продемонстрировали, что не собираются покидать Ближний Восток, несмотря на позицию Ирана, Сирии и Ирака, выступающих за то, чтобы Вашингтон оставил регион в покое.

Политолог привел в пример ситуацию в Иране, когда власти призвали США вывести американских военных из их страны, однако Вашингтон заявил, что не будет этого делать. Согласно законам международного права, это можно считать оккупацией, однако никто ничего не может сделать.