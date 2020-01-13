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18:40   13 Января 2020
Россия

Политолог заявил, что страны Ближнего Востока относятся к США как к врагу

Политолог заявил, что страны Ближнего Востока относятся к США как к врагу

Крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что взаимоотношения стран Ближнего Востока очень запутаны, однако происходящее сейчас демонстрирует, что отношение государств к США ухудшается. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает информационно-аналитический журнал «Слово и Дело»

По мнению эксперта, обвиняя Иран в новом ударе, Вашингтон пытается усилить конфликт в этом регионе, а также подействовать на эскалацию внутренней напряженности непосредственно в этой ближневосточной стране. 

«Для Ирана же подобные удары могут быть попыткой сохранить лицо в сложившейся ситуации и снять напряжение внутри страны», — уверен политолог.

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При этом Штаты достаточно ясно продемонстрировали, что не собираются покидать Ближний Восток, несмотря на позицию Ирана, Сирии и Ирака, выступающих за то, чтобы Вашингтон оставил регион в покое. 

Политолог привел в пример ситуацию в Иране, когда власти призвали США вывести американских военных из их страны, однако Вашингтон заявил, что не будет этого делать. Согласно законам международного права, это можно считать оккупацией, однако никто ничего не может сделать.

«Подобным Вашингтон занимается и в Сирии, где, оставив в стороне своих союзников, США оставили за собой контроль над нефтяными месторождениями, фактическим продолжив разграблять эту страну», — заключил политолог.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #ирак #политика #общество #весь мир

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