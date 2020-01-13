Экипаж МКС не видел пожаров таких ужасающих масштабов, как в Австралии

Итальянский астронавт Лука Пармитано обнародовал фотографии пожаров в Австралии, которые сделал с борта Международной космической станции. По его словам, экипаж МКС никогда не видел из космоса пожаров таких ужасающих масштабов.

«Общаясь с товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров таких ужасающих масштабов», — добавил Лука Пармитано.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset. Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020 г.

Природные пожары в Австралии уничтожили миллионы гектаров земли. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, что потушить с воздуха — невозможно.

Власти направили корабли королевского австралийского военно-морского флота и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье островного государства эвакуируют людей.