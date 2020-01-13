Экипаж МКС не видел пожаров таких ужасающих масштабов, как в Австралии
Итальянский астронавт Лука Пармитано обнародовал фотографии пожаров в Австралии, которые сделал с борта Международной космической станции. По его словам, экипаж МКС никогда не видел из космоса пожаров таких ужасающих масштабов.
«Общаясь с товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров таких ужасающих масштабов», — добавил Лука Пармитано.
An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset. Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1— Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020 г.
Природные пожары в Австралии уничтожили миллионы гектаров земли. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, что потушить с воздуха — невозможно.
Власти направили корабли королевского австралийского военно-морского флота и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье островного государства эвакуируют людей.
#MissionBeyond https://t.co/blNkOHdi8B pic.twitter.com/d0T98iTiUv— Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020 г.
В Австралии на протяжении долгих месяцев продолжают бушевать сильнейшие лесные пожары... Масштабы экологической катастрофы видны даже из космоса — на фотоснимках, сделанных космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой с борта Международной космической станции. pic.twitter.com/44M7IWnCDg— РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 января 2020 г.