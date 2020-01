Экипаж МКС не видел пожаров таких ужасающих масштабов, как в Австралии

Итальянский астронавт Лука Пармитано обнародовал фотографии пожаров в Австралии, которые сделал с борта Международной космической станции. По его словам, экипаж МКС никогда не видел из космоса пожаров таких ужасающих масштабов.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset. Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1