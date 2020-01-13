Драма «Дылда» Балагова не вошла в список претендентов на «Оскар»

Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не вошла в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Фильмы Южной Кореи, Испании и Франции включили в список. Об этом объявили на церемонии в Лос-Анджелесе, которую транслировал сайт Американской академии киноискусств.

Ранее драма «Дылда» Балагова получила приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке на фестивале в Палм-Спрингс в США, а также вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в этой же номинации.

В мае фильм «Дылда» был высоко оценен жюри Каннского кинофестиваля и получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд».

Работа другого российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» не попала в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», хотя мультфильм также попал в шорт-лист претендентов на премию.

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.