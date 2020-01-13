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17:14   13 Января 2020
Россия

Милонов решил, что рекламирующий террористов «Сети»* Вишневский сошел с ума

Милонов решил, что рекламирующий террористов «Сети»* Вишневский сошел с ума

Депутат Госдумы Виталий Милонов не оставил без внимания выставку петербургского отделения партии «Яблоко», посвященную делу «Сети»* (запрещенная в России террористическая организация). Более того, парламентарий счел важным привлечь к уголовной ответственности за пропаганду терроризма.

Главный организатор выставки — депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. В Facebook политик призвал прийти на Шпалерную, 13 и посмотреть фотографии арестованных, их письма, другие материалы дела, которое, по мнению «яблочника», было сфабриковано.

По словам организаторов выставки, члены террористической группы — молодые люди из «клуба по интересам». При этом они считают, что подрыв правительственных зданий и захват оружейных складов мог бы якобы привести к захвату власти в стране. Собственно, большего и не нужно.

«Борис Лазаревич просто сошел с ума! Потому что так называемое дело «Сети»* — это тема о преступниках, об уголовниках, которые готовили теракты. Если бы Бориса Лазаревича кто-то хотел пришибить — хотя таких людей много, конечно, но никто этого делать не собирается — но если бы кто-то хотел пришибить Бориса Лазаревича, но его остановили правоохранительные органы, то была бы потом выставка: какие негодяи те, кто хотел зашибить или поставить фингал Борису Лазаревичу», — посетовал Милонов.

Милонов счел необходимым завести уголовное дело на Вишневского за пропаганду терроризма

Политик также добавил, что героизация всего, что направлено против власти — для либералов вполне можно считать нормой.

«Необходимо немедленно возбудить уголовное дело о пропаганде терроризма, потому что "Яблоко" и Борис Вишневский пропагандируют терроризм. Тем самым они совершают тяжкое уголовное преступление», — считает парламентарий.

Дело о «Сети»* или «пензенское дело» завели три года назад. Судебный процесс продолжается с мая 2019 года. По версии ФСБ, отделения «Сети»* были созданы в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Следователи установили, что несколько членов группы планировали устроить серию терактов во время чемпионата мира по футболу и выборов президента. Сейчас арестовано девять членов «Сети»*. Гособвинитель попросил суд приговорить подсудимых к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

* Террористическая организация «Сеть» запрещена в России.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #политика #милонов #общество #вишневский #сеть

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