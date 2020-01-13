Эрдоган подтвердил участие в саммите по Ливии в Берлине

Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что 19 января поучаствует в саммите по Ливии в Берлине вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 13 января, сообщают Reuters.

Президент Турции также выразил надежду, что по результатам переговоров в Москве утвердят соглашение о прекращении огня в Ливии. Кроме этого, он сообщил, что переговоры в российской столице по Ливии проходят в «позитивном ключе».

8 января Путин и Эрдоган во время церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» призвали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января.

11 января, во время визита в Москву канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила Путину провести в Берлине конференцию по ситуации в Ливии. Президент РФ одобрил идею, но отметил, что к участию в мероприятии стоит допустить только те страны, которые по-настоящему заинтересованы в разрешении конфликта.