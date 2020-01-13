Мирные сирийцы погибли при обстреле террористами Алеппо

Три мирных жителя погибли и еще несколько человек пострадали после ракетно-гранатометных обстрелов со стороны террористов в сирийском Алеппо. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. По его словам, среди пострадавших два ребенка.

Источник в полицейском командовании Алеппо заявил, что террористы ударили по районам Масакин-ас-Сабиль, Аш-Шахба, Аль-Халидия, а также улицам Нил и Тишрин. Боевики атаковали из гранатометов окрестности аэропорта Алеппо и авиабазы «Найраб».

Сейчас террористы базируются на западной окраине Алеппо. Оттуда экстремисты атакуют как жилые районы города, так и расположенные поблизости населенные пункты. Даже введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации не остановило боевиков от обстрелов.

Ранее российская и турецкая стороны договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 воскресенья, 12 января. Однако это не остановило боевиков от новых нападений на солдат сирийской правительственной армии и мирные населенные пункты.