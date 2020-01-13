Мирные сирийцы погибли при обстреле террористами Алеппо
Три мирных жителя погибли и еще несколько человек пострадали после ракетно-гранатометных обстрелов со стороны террористов в сирийском Алеппо. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. По его словам, среди пострадавших два ребенка.
Источник в полицейском командовании Алеппо заявил, что террористы ударили по районам Масакин-ас-Сабиль, Аш-Шахба, Аль-Халидия, а также улицам Нил и Тишрин. Боевики атаковали из гранатометов окрестности аэропорта Алеппо и авиабазы «Найраб».
Сейчас террористы базируются на западной окраине Алеппо. Оттуда экстремисты атакуют как жилые районы города, так и расположенные поблизости населенные пункты. Даже введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации не остановило боевиков от обстрелов.
Ранее российская и турецкая стороны договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 воскресенья, 12 января. Однако это не остановило боевиков от новых нападений на солдат сирийской правительственной армии и мирные населенные пункты.
#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики (13 января 2020 г.)https://t.co/Zr9cYqBxqG pic.twitter.com/PUUXqCVdXi— Минобороны России (@mod_russia) 13 января 2020 г.