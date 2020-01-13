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16:54   13 Января 2020
Россия

Полиция Челябинска нашла убийцу через 25 лет после преступления

Полиция Челябинска нашла убийцу через 25 лет после преступления

Сотрудники транспортной полиции Челябинска нашли виновного в убийстве, которое произошло в 1994 году. В ходе предварительного расследования найти преступника не удалось, однако следователи продолжали работать. Мужчина признал вину.

«При отработке лиц, возможно причастных к совершению убийства, оперативными сотрудниками транспортной полиции установлен 58-летний житель города Челябинска. Будучи опрошенным об обстоятельствах преступления мужчина свою вину признал, после чего им написана явка с повинной», – говорится в сообщении на сайте следственного комитета.

28 августа 1994 года на станции Челябинск-Главный рядом со строящимся автомобильным мостом обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Спустя 25 лет полиция установила подозреваемого. Сообщается, что мужчина уже был судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья человека. Его допросили, он уже написал явку с повинной.

Следователи собирают доказательства по уголовному делу.

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Автор: Алина Бранцевич
#полиция #челябинск

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