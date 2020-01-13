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16:38   13 Января 2020
Россия

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента, свидетельствуют данные Росстата. Об этом стало известно в понедельник, 13 января, передает ТАСС.

Отмечается, что инфляция за аналогичный период прошлого года составила 0,5 процента, а в целом за январь 2019 года потребительские цены выросли на один процент. 

Так, цены на гречневую крупу с начала месяца выросли на 0,8 процента, на куриные яйца — на 0,4 процента, на водку — на 0,3 процента. Между тем пшеничная мука и ржаной хлеб подорожали на 0,2 процента. 

Снижение цен коснулось пшена, цена которого упала на 0,7 процента. Также сообщается, что свинина, шлифованный рис, сахар-песок и карамель подешевели на 0,1 процента. 

Прирост цен на плодоовощную продукцию составил 2,8 процента, в том числе на огурцы — 9,4 процента, а также помидоры — 5,4 процента. 

Согласно данным ведомства, цены на бензин с начала года выросли на 0,1 процента, а на дизельное топливо — на 0,2 процента. Также подорожал проезд в трамвае (2,5 процента), в метро (2,2 процента), в городском автобусе (1,4 процента).

Что касается тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги в России, они увеличились на 0,1 — 1,5 процента, уточняется в исследовании Росстата.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #инфляция #росстат

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