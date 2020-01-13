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Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
16:27   13 Января 2020
Весь мир

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Переговоры главы ЛНА Халифы Хафтара с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, которые проходят в понедельник, 13 января, в Москве, могут завершиться подписанием соглашения о прекращении огня. Об этом заявили представители международной общественной организации, специализирующейся на вооруженных конфликтах и кризисах, SouthFront.

Халифа Хафтар и Файез Саррадж согласились обсудить прекращение кровопролития в стране благодаря инициативе российских дипломатов, которые предложили помощь РФ в качестве посредника между ЛНА и ПНС Ливии. Кроме того, на переговорах присутствуют высокопоставленные турецкие чиновники, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению экспертов SouthFront, если главы противостоящих сторон ливийского конфликта найдут компромисс и договорятся об устойчивом перемирии, тогда в Ливии может завершиться хаос и террористическая угроза сойдет на нет. Однако сейчас об этом говорить рано, потому что единственное законное правительство в Ливии — Палата представителей в Тобруке, а оккупационный режим, который захватил Триполи, вполне может нарушить договоренности.

Ранее российский лидер Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» призывали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия начиная с полуночи на 12 января.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ливия #общество #весь мир

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