Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Переговоры главы ЛНА Халифы Хафтара с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, которые проходят в понедельник, 13 января, в Москве, могут завершиться подписанием соглашения о прекращении огня. Об этом заявили представители международной общественной организации, специализирующейся на вооруженных конфликтах и кризисах, SouthFront.

Халифа Хафтар и Файез Саррадж согласились обсудить прекращение кровопролития в стране благодаря инициативе российских дипломатов, которые предложили помощь РФ в качестве посредника между ЛНА и ПНС Ливии. Кроме того, на переговорах присутствуют высокопоставленные турецкие чиновники, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению экспертов SouthFront, если главы противостоящих сторон ливийского конфликта найдут компромисс и договорятся об устойчивом перемирии, тогда в Ливии может завершиться хаос и террористическая угроза сойдет на нет. Однако сейчас об этом говорить рано, потому что единственное законное правительство в Ливии — Палата представителей в Тобруке, а оккупационный режим, который захватил Триполи, вполне может нарушить договоренности.

Ранее российский лидер Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» призывали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия начиная с полуночи на 12 января.