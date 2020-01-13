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16:16   13 Января 2020
Россия

Медведев назвал задачу журналистики в России

Медведев назвал задачу журналистики в России

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал задачу журналистов во время вручения премии российского правительства в области СМИ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, представители СМИ должны побуждать к действию людей, от которых зависит решение проблем в России, в том числе — представителей власти. 

«Задача журналистов — не только информировать о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть», — цитирует агентство премьер-министра.

Между тем глава российского Кабмина добавил, что лауреаты премии всегда дают властям напутствие и отмечают, что чиновники делают правильно, а что — нет. Председатель правительства также назвал журналистику профессией энтузиастов и людей, которые готовы при необходимости в одиночку бороться за истину и защищать свободу коллег.

Заканчивая речь, Медведев поздравил всех с прошедшими праздниками и пожелал успехов в работе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #журналисты #журналистика #общество

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