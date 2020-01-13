США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

Причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке стали США, которых туда никто не звал, в этом уверен военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. По словам эксперта, после очередной провокации США обстановка в очередной раз накалилась.

3 января в аэропорту Багдада военные США убили легендарного иранского генерала Касема Сулеймани, который был национальным героем. Это вызвало бурю негодования, а миллионы людей вышли на улицы. В ответ Иран обстрелял ракетами класса «земля — земля» две военные базы США в Ираке: в Эйн-аль-Асад и Эрбиле. В Тегеране сообщили, что подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам.

На следующий день в Тегеране произошла авиакатастрофа с самолетом «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», в которой погибли 176 человек, никто не выжил. Иран официально признал, что самолет сбили их зенитной ракетой. Президент страны Хасан Роухани назвал случившееся «великой трагедией и непростительной ошибкой». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что инцидент произошел вследствие внешнеполитического кризиса, спровоцированного США.

Эксперт Виктор Литовкин говорит, что США никто не звал на Ближний Восток, а то, что сейчас происходит в Ираке — итог этого вторжения.

«Они оккупировали территории и ведут со всех сторон подрывную работу. Я считаю, что противодействие американцам законно и правильно. Иракский парламент справедливо потребовал вывода войск США со своей территории», — передает слова Виктора Литовкина Nation News.

Аналитик убежден, что теперь США нужно готовиться к тому, что на Ближнем Востоке их начнут подстреливать, а жертвы могут появиться в любой момент.