Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
16:26   13 Января 2020
Россия

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

Причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке стали США, которых туда никто не звал, в этом уверен военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. По словам эксперта, после очередной провокации США обстановка в очередной раз накалилась.

3 января в аэропорту Багдада военные США убили легендарного иранского генерала Касема Сулеймани, который был национальным героем. Это вызвало бурю негодования, а миллионы людей вышли на улицы. В ответ Иран обстрелял ракетами класса «земля — земля» две военные базы США в Ираке: в Эйн-аль-Асад и Эрбиле. В Тегеране сообщили, что подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам.

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

На следующий день в Тегеране произошла авиакатастрофа с самолетом «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», в которой погибли 176 человек, никто не выжил. Иран официально признал, что самолет сбили их зенитной ракетой. Президент страны Хасан Роухани назвал случившееся «великой трагедией и непростительной ошибкой». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что инцидент произошел вследствие внешнеполитического кризиса, спровоцированного США. 

Эксперт Виктор Литовкин говорит, что США никто не звал на Ближний Восток, а то, что сейчас происходит в Ираке — итог этого вторжения. 

«Они оккупировали территории и ведут со всех сторон подрывную работу. Я считаю, что противодействие американцам законно и правильно. Иракский парламент справедливо потребовал вывода войск США со своей территории», — передает слова Виктора Литовкина Nation News.

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

Аналитик убежден, что теперь США нужно готовиться к тому, что на Ближнем Востоке их начнут подстреливать, а жертвы могут появиться в любой момент. 

«Ожидать ухода Вашингтона было бы наивно. Но ведь когда-то США и из Вьетнама не хотели уходить, но пришлось. Так что тут все будет зависеть от того, насколько эффективной будет борьба против американского присутствия в регионе. По-доброму они не уйдут, только если их заставят», — говорит эксперт. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иран #политика #весь мир #ближний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...