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18:41   13 Января 2020
Россия

Киселев рассказал, как российские СМИ сохраняют у россиян здоровую самооценку

Киселев рассказал, как российские СМИ сохраняют у россиян здоровую самооценку

Российские СМИ отмечают День печати, ограждая россиян от посторонних вбросов фейковой информации. Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал, как российские СМИ помогают россиянам сохранить веру в свои силы.

Киселев убежден, что иностранные СМИ пытаются преподносить россиянам искаженные факты, из-за чего у людей падает самооценка и пропадает вера в свою страну. А российские СМИ дают россиянам понимание того, что мы действительно можем.

«Они [СМИ] сохраняют у россиян то, что в психологии называется чуть завышенной самооценкой – это продуктивная вещь, вера в собственные силы. Это не чрезмерно завышенная самооценка, как шапкозакидательство, а понимание того, что мы на самом деле можем», – объясняет Киселев в беседе с "ПолитЭкспертом".

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с Василием Пискаревым поддерживает СМИ в их нелегкой задаче. Комиссия разрабатывает «карательные» меры, которые призваны предотвратить действия журналистов, которые распространяют искаженную или даже антироссийскую информацию.

Кроме того, в Госдуме уже рассматривают досудебную блокировку интернет-источников с «антироссийским тренингами»

«СМИ сегодня играют важную роль, дальше усиливаться некуда. Информации очень много, в ней трудно разобраться, и она поступает ото всюду. Но разумные люди уже научились отсекать лишнюю информацию и разбираться в этом потоке, опираясь на добросовестные источники», – подчеркнул Киселев.

Ранее член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что в 2020 году в РФ создадут аналоги популярным американским сервисам YouTube и Facebook. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявлял, что Россия усиленно борется с  инфоатакамик США. По его словам, США затрачивает огромные деньги на борьбу с Россией в медиапространстве.

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Автор: Алина Бранцевич
#сми #киселев #информационные атаки

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