Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Ливии

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 января, поговорил по телефону с индийскими премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщил представитель Кремля. По его словам, Путин и Моди обсудили ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначили принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Также президент РФ и премьер Индии затронули ряд актуальных международных тем.

Путин и Моди подтвердили новые личные встречи, которые состоятся в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на полях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в Петербурге.

«Лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников», — добавили в Кремле.