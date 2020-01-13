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15:50   13 Января 2020
Россия

Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Ливии

Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Ливии

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 января, поговорил по телефону с индийскими премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщил представитель Кремля. По его словам, Путин и Моди обсудили ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначили принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Также президент РФ и премьер Индии затронули ряд актуальных международных тем.

Путин и Моди подтвердили новые личные встречи, которые состоятся в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на полях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в Петербурге.

«Лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников», — добавили в Кремле.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #ливия #индия

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