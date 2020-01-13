Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Ливии
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 января, поговорил по телефону с индийскими премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщил представитель Кремля. По его словам, Путин и Моди обсудили ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии.
При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначили принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Также президент РФ и премьер Индии затронули ряд актуальных международных тем.
Путин и Моди подтвердили новые личные встречи, которые состоятся в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на полях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в Петербурге.
«Лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников», — добавили в Кремле.
Телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди https://t.co/HjfKursUKy— Президент России (@KremlinRussia) 13 января 2020 г.