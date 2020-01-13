Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета авиакомпании Bek Air, рухнувшего в Казахстане. Работу провели специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как рассказали в МАК, эксперты смогли восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию авиакатастрофы. Сейчас всю информацию передали в комиссию, которая занимается расследованием трагедии. Запись параметрического самописца передали уполномоченному представителю Нидерландов (страна, которая разрабатывала самолет).

Кроме того, специалистам предстоит провести математическое моделирование полета для установления фактических аэродинамических характеристик самолета при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов, например, наземного обледенения. Также эксперты проведут анализ параметров движения воздушного судна и действий экипажа.

Ранее власти Казахстана навали приоритетную версию авиакатастрофы — обледенение самолета. При проверке установили, что самолет лишь частично обработали противообледенительной жидкостью. Командир воздушного судна принял решение обработать только стабилизаторы, а должны были провести аналогичную процедуру еще и с крыльями. Возможно, самолет покрылся льдом во время нахождения на стоянке в течение двух суток.

Авиакатастрофа произошла 27 декабря 2019 года в Алма-Ате. Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел в Нур-Султан, но через две минуты потерпел крушение. Упав на землю, он пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся двухэтажный дом. На борту было 93 пассажира и пятеро членов экипажа. Погибли 12 человек, среди которых командир воздушного судна Марат Муратабаев. 47 человек получили травмы.