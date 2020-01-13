Москва и Минск договорятся по транзиту нефти до конца января

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
15:56   13 Января 2020
Россия

Москва и Минск договорятся по транзиту нефти до конца января

Москва и Минск договорятся по транзиту нефти до конца января

Антимонопольные ведомства Минска и Москвы окончательно договорятся по тарифам на транзит российской нефти до конца января 2020 года. Об этом в понедельник, 13 января, заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. 

Он напомнил, что на предыдущей встрече, где участвовал российский «Минэнерго» и «Транснефть», а также белорусские «Белнефтехим», «Гомельтранснефть Дружба», были зафиксированы разногласия в позициях. 

«Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — цитирует Голомолзина ТАСС.

Ранее в Белоруссии сообщили, что переговоры по нефти продолжатся в ближайшее время. По словам представителя Министерства антимонопольного регулирования и торговли, у России возникли вопросы по расчетам, поэтому было решено уточнить их на встрече на уровне специалистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #минск #политика #белоруссия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...