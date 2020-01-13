Москва и Минск договорятся по транзиту нефти до конца января

Антимонопольные ведомства Минска и Москвы окончательно договорятся по тарифам на транзит российской нефти до конца января 2020 года. Об этом в понедельник, 13 января, заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Он напомнил, что на предыдущей встрече, где участвовал российский «Минэнерго» и «Транснефть», а также белорусские «Белнефтехим», «Гомельтранснефть Дружба», были зафиксированы разногласия в позициях.

«Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — цитирует Голомолзина ТАСС.

Ранее в Белоруссии сообщили, что переговоры по нефти продолжатся в ближайшее время. По словам представителя Министерства антимонопольного регулирования и торговли, у России возникли вопросы по расчетам, поэтому было решено уточнить их на встрече на уровне специалистов.