Российский педиатр и хирург, общественный деятель Леонид Рошаль выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за его распоряжение, предусматривающие освобождение сотрудников медицинских структур от уголовной ответственности в случае неумышленной утраты медикаментов, содержащих психотропные или наркотические вещества.

Леонид Рошаль прокомментировал данное поручение президента корреспонденту ИА «Политика сегодня», заявив, что приветствует данный шаг, так как эта инициатива исходила от Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Мы очень приветствуем, потому что это была наша инициатива – Общероссийского народного фронта. Было принято решение обратиться к правительству, к президенту с этим предложением, потому что много невинных совершенно врачей привлекали к уголовной ответственности в тех случаях, когда какая-то ампула терялась. Не надо во всем видеть обязательно какую-то корысть, иногда бывает просто случайность», — отметил доктор Рошаль.

Также он добавил, что благодарность президенту за решение не привлекать медиков к уголовной ответственности в случае неиспользования наркотических средств у тяжелых больных выразят и врачи, и пациенты, так как теперь медработники смогут работать более спокойно и назначать обезболивающие препараты для этой группы больных.